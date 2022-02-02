منوعات

دار “دولتشي أند غانابا” تُقاطع الفراء الطبيعي وتتجه للفراء البيئي

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت دار دولتشي أند غانابا الإيطالية، بياناً مشتركاً مع جمعية حقوق الحيوان الدولية، أعلنت من خلاله توقفها عن استخدام الفراء في جميع منتجاتها بدءاً من العام الجاري.

وأكدت علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة توجهها للملابس والإكسسوارات المصنوعة من الفراء البيئي خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار بالتعاون مع صُناع الفراء المحترفين للحفاظ على الوظائف والمعرفة.

ولا تُعد الدار الإيطالية أول دار أزياء تتخذ هذه الخطوة، إذ سبقها لذلك عدد من دور الأزياء العالمية التي تسعى لجذب الزبائن الأصغر سِناً، الذين يتأثرون بالقضايا الأخلاقية والبيئية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك