دار “دولتشي أند غانابا” تُقاطع الفراء الطبيعي وتتجه للفراء البيئي

أصدرت دار دولتشي أند غانابا الإيطالية، بياناً مشتركاً مع جمعية حقوق الحيوان الدولية، أعلنت من خلاله توقفها عن استخدام الفراء في جميع منتجاتها بدءاً من العام الجاري.

وأكدت علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة توجهها للملابس والإكسسوارات المصنوعة من الفراء البيئي خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار بالتعاون مع صُناع الفراء المحترفين للحفاظ على الوظائف والمعرفة.

ولا تُعد الدار الإيطالية أول دار أزياء تتخذ هذه الخطوة، إذ سبقها لذلك عدد من دور الأزياء العالمية التي تسعى لجذب الزبائن الأصغر سِناً، الذين يتأثرون بالقضايا الأخلاقية والبيئية.

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