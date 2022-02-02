ذكريات شكّلت منعطفاً في تاريخ البشرية وافقت عام 2022

لطالما كانت الذاكرة البشرية حافلة بالمناسبات التي شكًلت منعطفاً في تاريخها، وكمثال حيّ على ذلك يشهد عام 2022 مجموعة من التواريخ المرتبطة بإحياء ذكريات لمناسبات علمية على المستوى العالمي، وفيما يلي أمثلة لبعض الذكريات التي صادفت هذا العام:

1ـ الذكرى الـ 1100 لوفاة النيروزي

تحل هذا العام الذكرى الـ 1100 على وفاة العالم الرياضي أبو العباس الفضل بن حاتم النيروزي المولود في 865، وهو فلكي فارسي من القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، وينتمي إلى قرية نيروز قرب شيراز بإيران، ومن بين أعماله الباقية ترجمة وتعليق على عناصر إقليدس، كما حاول النيروزي أيضًا إثبات فرضية إقليدس الشهيرة حول الخطوط المتوازية التي لا تلتقي أبدًا.

2ـ الذكرى المئوية لاختراع التنبؤ بالطقس الرياضي

قدَّم عالم الرياضيات الإنجليزي لويس فراي ريتشاردسون مساهمات كبيرة في أساليب حل أنواع معينة من المشاكل بالفيزياء، بعد رأى أن الممارسة الأرشيفية طريقة غير علمية حيث تقوم على فرضية أن التطورات السابقة للغلاف الجوي ستتكرر في المستقبل بنفس الشكل، ومن عام 1913 إلى عام 1922 طبَّق أفكاره على الأرصاد الجوية التي لم ينجح عمله تماماً في البداية.

وقد توفي ريتشاردسون في الثانية والسبعين من العمر بعد أن حوَّل التنبؤ بالطقس من ممارسة تستند إلى البحث عن أنماط متكررة في الماضي، إلى نموذج رياضي يتطلع إلى المستقبل.

3- الذكرى الـ 400 لاختراع المسطرة الحاسبة

تحل هذا العام الذكرى الـ 400 لاختراع المسطرة الحاسبة، حيث تم ابتكار العديد من الأدوات التي تم استعمالها لإجراء الحسابات الرياضية، فقد قام الكثير من المخترعين والعلماء ببذل جهود كبيرة في تصميم تلك الأدوات من بينها كانت المسطرة الحاسبة، والتي كانت من أكثر الأدوات المستعملة لإجراء الحسابات الرياضية وذلك قبل أن يتم ابتكار الآلة الحاسبة، وهي تتكون من مقاييس علمية يتم استعمالها للضرب والقسمة، وأيضًا تستعمل في حساب اللوغاريتمات وعلم المثلثات، ولكنها لا تستخدم عادةً في الجمع أو الطرح.

4ـ الذكرى الـ 200 لميلاد عالم النبات جريجور مندل

يصادف هذا العام الذكرى الـ 200 لميلاد عالم النبات النمساوي غريغور يوهان مندل الذي وُلد في 20 يوليو 1822 وتوفي في 6 يناير 1884، حيث اكتشف الكثير من التجارب والقوانين الأساسية للوراثة وأدت تجاربه في تكاثر نبات البازلاء إلى تطور علم الوراثة، وكانت تجاربه هي الأساس لعلم الوراثة الذي يشهد تقدماً في عالم اليوم، حيث قام بتهجين آلاف النباتات وملاحظة خاصيات كل جيل لاحق من النباتات.

5ـ الذكرى الخمسون لإطلاق بايونير 10

في22 من شهر يناير لعام 2003، أطلقت مركبة الفضاء بايونير 10 التابعة لوكالة الفضاء الأميركية ناسا إرسالها الأخير للبيانات إلى الأرض بعد 50 سنة من إطلاقها.

وكانت المركبة قد أُطلقت من مجمع إطلاق محطة قوة كيب كنافرال الجوية في 2 مارس 1972، وذلك بغرض إنجاز مراقبة مباشرة للمشتري التي تمت في الـ3 من ديسمبر 1973، فأهدافها شملت على دراسة الحقول المغناطيسية للكواكب وباراميترات الرياح الشمسية ودراسة الأشعة الكونية.

6ـ الذكرى المئوية لاختراع الأنسولين

شكل اكتشاف الأنسولين من 100 عام نقطة تحول في النظر إلى مرض السكري وسبل إدارته. فقد تحول تشخيص السكري من حكم بالموت إلى تشخيص عادي لمرض مزمن كغيره من الأمراض التي يمكن التعايش معها، ففي بداية عام 1922، حدثت تطورات ملحوظة عندما أنقذت حقنة الأنسولين حياة مراهق هو ليونارد طومبسون الذي كان في غيبوبة نتيجة ارتفاع حاد وخطير في معدل السكر في الدم، وبعد تلقيه العلاج انخفض إلى معدلات طبيعية واستيقظ من الغيبوبة.

وبفعل هذا الاختراع أصبح التعايش مع مرض السكري أمراً طبيعياً، بعد أن كان المصاب به يعاني حتى الموت ولتستمر معها الأبحاث الطبية، ليصبح إنتاجه على نطاق واسع، حيث تحوّل مرض السكري من هاجس ومصدر خوف إلى تقنية عملية كفيلة بتسهيل الحياة من خلال ضبط معدلات السكر، وتجنب المضاعفات الخطيرة للمرض.

7ـ العيد الـ 100 لميلاد منظمة أخبار العلوم

قبل مائة عام قامت المنظمة التي كانت تُعرف آنذاك باسم Science Service وخلال عامها الأول من تقديم أخبار العلوم إلى العالم، بإرسال حزمة أسبوعية من الصفحات المطبوعة تُسمى Science News Bulletin إلى الصحف ووسائل الإعلام الأخرى في جميع أنحاء البلاد، ومن ثم تتجه المنظمة لاستراتيجية جديدة مع الإصدار رقم 50. في 13 مارس 1922.

وقد كان مقال المنظمة الأول حول حساب لتقرير وزارة التجارة الأمريكية عن تخصيص أطوال موجات الراديو، وأكد التقرير للجميع أن “الاستخدام الواسع النطاق للراديو لبث المعلومات العامة وغيرها من الأمور ذات الاهتمام العام” سيكون وشيكًا.

8ـ الذكرى الـ 200 لميلاد مخترع البسترة

يوافق هذا العام الذكرى الـ 200 لميلاد مخترع البسترة لويس باستور أو لويس باستير، فقد كان عالم أحياء دقيقة وكيميائي معروف لدى العامة بتجاربه التي أثبتت أن الكائنات الدقيقة هي المسؤولة عن الأمراض وعن اللقاحات، وبصفة خاصة اللقاح ضد داء الكلب، ولكنة أيضاً قام باكتشاف لا يقل أهمية في الكيمياء بخصوص تناسق الجزيئات في المادة وعلاقته بانعكاس الضوء. وكان له دور في حل مشكلة دود الحرير وكوليرا الدجاج.

9ـ الذكرى الخمسون لوفاة الفيزيائية الأميركية ماريا جوبرت ماير

تحل هذا العام الذكرى الخمسون لوفاة الفيزيائية الأمريكية ماريا جوبرت ماير والحائزة على جائزة نوبل في الفيزياء، لإدخالها نموذج الغلاف النووي للنواة الذرية، وهي ثاني امرأة حائزة على جائزة نوبل في الفيزياء بعد ماري كوري.

وأكثر ما عُرفت به ماير هو أبحاثها في الفيزياء النووية، ولكنها قامت بمجموعةٍ واسعةٍ من الأعمال في مجال الفيزياء الذرية والكيميائية، التي تُعد بنفس القدر من الأهمية، كما أن جزءًا كبيرًا من عملها يُشكل الأساس النظري للعديد من الاكتشافات العلمية في فيزياء الليزر، وفصل النظائر بالليزر، وانحلال ثنائي بيتا، والحساب المداري الجزيئي.

10ـ الذكرى الستون لوفاة أجي نيلز بور

قبل 60 عاماً توفي عالم الفيزياء الدانماركي آجي نيلز بور والحاصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1975، بالمشاركة مع جيمس رينوتر وبن موتيلسون عن اكتشافهم للعلاقة بين حركة الجسيم والحركة الجماعية للجسيمات في النواة الذرية، وتطوير نظرية بناء النواة الذرية مع أخذ تلك الحركة في الحسبان، ويُعد آجي بور سادس ابن يحصل على جائزة نوبل بعد بعد حصول والده نيلز بور على الجائزة ذاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية