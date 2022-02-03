رابح صقر يُطلق أولى أغاني ألبومه “رابح 2022”

افتتح الفنان السعودي رابح صقر ألبومه الجديد رابح 2022، بإطلاق أغنية واجد على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب.

وروّج الفنان السعودي للأغنية من خلال تغريدة على تويتر، أهدى من خلالها الأغنية الجديدة لجمهوره، وتمنى أن تنال أول أعماله في العام الجديد إعجابهم.

وحققت الأغنية الجديدة أكثر من 381 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة، ونالت إعجاب عشاق الفنان السعودي.

وتعاون رابح صقر في الأغنية الجديدة مع الشاعر الأمير سعود بن عبد الله، والمُلحّن سهم، والمُوزّع بشار سلطان، في حين تولى محمد حمدي تسجيلها، وشركة روتانا إنتاجها.

يُذكر أنّ الفنان السعودي سيُطلق ألبومه الجديد بمعدل أغنية كل شهر بسبب ظرفه الصحي، حيث وعد جمهوره بطرح الأغنية الثانية يوم 3 مارس القادم، والثالثة يوم 4 أبريل وهكذا.

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