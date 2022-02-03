الصومالية هيباق عثمان تنال جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، منح الصومالية هيباق عثمان جائزة نوت للإنجاز في قضايا المرأة، تكريماً لجهودها في مكافحة العنف ضد النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث نشرت اللجنة بوستراً رسمياً على حساب المهرجان في فيس بوك، أعلنت من خلاله عن تكريم هيباق عثمان مؤسسة حركة كرامة لإنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، إنّ هيباق ستُكرّم بافتتاح الدورة السادسة التي ستقام في الفترة ما بين 23 و28 فبراير الجاري، ووصفتها بواحدة من أهم المدافعات عن حقوق المرأة في العالم.

وأشارت ميرفت لتحقيق هيباق عثمان لإنجازات عديدة في مناطق النزاع في ليبيا وسوريا، وبدورها في مكافحة العنف ضد النساء.

يُذكر أنّ المهرجان الخاص بأفلام المرأة، سيعرف تكريم كلٍ من سوسن بدر وإنعام محمد تقديراً لمشوارهما الإبداعي.

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