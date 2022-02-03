Oppo Pad – رصد أول تابلت من أوبو على منصة GeekBench!

خلال الفترة الماضية تم تسريب العديد والعديد من الأخبار والتفاصيل حول أول تابلت تعمل عليه شركة أوبو والذي من المتوقع أن يأتي باسم Oppo Pad.

اليوم لدينا تسريب جديد قد يكون هو الأكثر أهمية لأنه يكشف عن تفاصيل بعض مواصفات التابلت المرتقب. تم رصد هذا التسريب على موقع mysmartprice نقلاً عن موقع Phonearena وكالعادة دائماً، تأتي التفاصيل الجديدة بفضل رصد التابلت على قائمة GeekBench.

يحمل تابلت Oppo Pad رقم طراز OPD2101 ويبدو أن التابلت تمكن من تحقيق 4582 نقطة في الاختبار المستند على النواة الفردية، بينما تمكن من تحقيق 12259 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى.

تؤكد هذه النتائج باحتواء التابلت على شريحة Snapdragon 870 SoC والذي يحمل الاسم الرمزي “Kona” ويحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 650.

وكما تعلمون، فلقد تم إطلاق شريحة Snapdragon 870 SoC منذ أكثر من عام تقريباً وهو يعتمد على عقدة تصنيع 7 نانوميتر، وبالتالي هي لم تعد مناسبة لمنافسة شرائح المعالجة الجديدة المستندة على عقدة تصنيع 5 نانوميتر.

يظهر من خلال التسريب أن الشريحة تعمل بسرعة 3.19 جيجاهرتز، وللتذكير فقط، فإن تابلت Xiaomi Pad 5 يحتوي على نفس شريحة المعالجة بالضبط.

قد يتم إطلاق Oppo Pad في السوق الأسيوي فقط

بناءً على قائمة GeekBench فيتضح أن التابلت الجديد يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، ولكن من الممكن أن تكون هناك خيارات أخرى من سعة الذاكرة العشوائية.

للأسف هذا التابلت يعمل بنظام أندرويد 11 وليس أندرويد 12، مما يعد خيبة أمل كبيرة للذين يرغبون في الحصول على التابلت في المستقبل القريب.

بناءً على التسريبات السابقة، فلقد تم التأكيد على أن تابلت Oppo Pad سيحتوي على شاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

بالتأكيد من الصعب بل يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بسعر الجهاز قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، ولكن بعض التقارير تقترح أنه سيأتي بنطاق سعري 2000 يوان صيني، أي ما يعادل 315$ دولار أمريكي تقريباً.

حتى الآن لا توجد أي معلومات حول المخطط الزمني لموعد الإطلاق، ولكن بنسبة 90% سيتم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2022. بعض التقارير تفيد بأن شركة أوبو لا تخطط إطلاقه سوى في السوق الهندية والأسيوية فقط. لذا، لا داعي من رفع سقف طموحاتنا للحصول على هذا التابلت إذا كنت تعيش خارج آسيا.

في أخبار ذات صلة، فقد أطلقت شركة أوبو الشهر الماضي أول هاتف قابل للطي لها بشكل رسمي وهو هاتف Oppo Find N الذي يُعتقد بأنه أفضل هاتف قابل للطي في الوقت الحالي.