الطفل ريان.. مأساة على عمق أكثر من 35 مترًا

أصبحت قضية الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئرٍ عميقة يوم الثلاثاء، حديث الشارع المغربي والعربي.

حيث غافل الطفل، البالغ من العمر خمس سنوات، والديه، وسقط في البئر الذي يصل عمقه إلى حوالي 62 مترًا في حدود الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء.

وعلى الفور، توجهت السلطات المختصة لقرية أغران الواقعة في إقليم شفشاون شمالي المغرب لتبدأ محاولات إنقاذ الطفل منذ الساعات الأولى ليوم الأربعاء.

واستعانت السلطات المختصة بالجرافات الحديثة والوسائل التقليدية لإخراج الطفل العالق على عمق 35 مترًا.

وقالت السلطات إن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة، رغم مرور أكثر من 35 ساعة على وجوده في البئر، ورغم معاناته من جروح خطيرة، وأشارت إلى أنّها ربطت هاتفًا وأدخلته في البئر كي تتأكد من حالة الطفل الصغير، لتقوم بعدها بتزويده بالأوكسجين والماء.

وتطوع أشخاص للنزول في البئر لإنقاذ الطفل الصغير وإعادته لعائلته، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، حيث لم يتمكنوا من الوصول لعمق أكثر من 20 مترًا بسبب ضيق البئر.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة “أنقذوا ريان”، التي تعاطف معها عدد كبير من نجوم المغرب كسعد المجرد الذي شارك صورة الطفل وصورة لحفر البئر على حسابها في انستغرام، في حين تمنّت الفنانتان دنيا بطمة وأسماء لمنور عودة الطفل الصغير لعائلته سالمًا معافى.

يذكر أن السلطات تعمل حاليًا على الحفر بشكلٍ أفقي في محاولة جديدة لإنقاذ الطفل ريان قبل فوات الأوان.

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