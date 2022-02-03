الرجل الذي خدع ابل بهواتف الايفون المزيفة يحصل على حكم قضائي بالسجن

حصل رجل صيني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية على حكم قضائي بالسجن لمدة 26 شهراً بسبب تورطه في مؤامرة للاحتيال على شركة ابل لاستبدال أجهزة ايفون مزيفة بأخرى أصلية من خلال برنامج الضمان الخاص بالشركة.

الرجل ومعه مجموعة من الأشخاص الآخرين استطاع خداع فنيي ابل مراراً و تكراراً ليبلغ ٱجمالي ما قام باستبداله نحو مليون دولار أمريكي.

الشخص المُدان يُدعى هايتينج وو يبلغ من العمر 32 عامًا ، وهو خريج كلية هندسة صيني مقيم في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشخص هاجر من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل الشروع في خطة مدتها ثلاث سنوات ونصف تقريبًا للاحتيال على شركة ابل.

العصابة التي كونها “وو” استطاعت الحصول على مئات هواتف الايفون الأصلية في مقابل هواتف ايفون مزيفة قاموا باستيرادها من الخارج ووضع أرقام تسلسلية مزيفة عليها حتى تتماشى مع الضمان الأصلي الساري، ثم استبدالها من ابل بحجة أنها لم تعد تعمل.

العصابة أيضاً كانت تعمل مع شركاء لهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً في هونج كونج الذين كانوا يرسلون لهم الهواتف المزيفة ويُعاد شحن الهواتف الأصلية لهم.

قُبض على “وو” في ديسمبر من عام 2019 ليعترف بجُرمه ويحصل على حكم قضائي بالسجن. جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم خداع ابل بها بنفس الطريقة على نطاق واسع بهذا الشكل.