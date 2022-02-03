فرق الإنقاذ توشك على إنقاذ ريان.. وإعادته إلى حضن عائلته

لا زالت فرق الإنقاذ تواصل عملها لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر يصل عمقها إلى حوالي 60 مترًا مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى اقتراب الجرافات من الوصول للطفل الذي يقبع على مسافة 35 مترًا، وأكدت أن المسافة التي تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل لا تتجاوز عشرة أمتار.

وكانت السلطات المغربية قد بدأت عملية إنقاذ الطفل ريان قبل حوالي 40 ساعة، وذلك بعد ساعات عدة من سقوط في البئر.

وشارك في عملية إنقاذ الطف، البالغ من العمر خمس سنوات، عدد كبير من أهالي قريته بالإضافة لفرق الإنقاذ المغربية التي استخدمت عدد كبير من الوسائل لإنقاذه خلال الساعات الماضية دون جدوى.

وأشارت السلطات المغربية إلى عدم قدرة المتطوعين على النزول في البئر لأكثر من 20 مترًا بسبب ضيقها، وقالت إنها زودت الطفل الذي أصيب بجروح بالأوكسجين والمياه، بعد التأكد من بقائه على قيد الحياة.

وأكدت وصول طاقم طبي وفرق الإنعاش بالإضافة إلى مروحية لقرية الطفل؛ من أجل إجراء الإسعافات الأولية ونقله للمستشفى بشكلٍ سريع.

يذكر أن حادثة الطفل ريان شهدت تعاطفًا عالميًا حيث أطلق بعض الناشطين حملة “أنقذوا ريان”، في محاولة منهم لتسليط الضوء على قصته.

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