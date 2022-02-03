سوني تتوقع تراجع مبيعات أجهزة Playstation 5 بسبب نقص الإمدادات

توقعت شركة سوني اليابانية تراجع مبيعات أجهزة Playstation 5 خلال العام الجاري رغم زيادة الطلب عليها؛ بسبب نقص الإمدادات، وعدم قدرتها على مجاراة الطلب المتزايد لهذه الأجهزة.

وقالت الشركة اليابانية إن نقص التوريدات في رقاقات المعالجات وأشباه الموصلات يمنعها من تصنيع عدد كافٍ من أجهزة الألعاب الشهيرة.

وأضافت أنها شحنت في فترة الأعياد 3,3 ملايين جهاز Playstation 5 فقط، وهو رقم لا يغطي حاجة السوق خلال فترة الأعياد، لافتة إلى أن نقص التوريدات حرمها من تحقيق أرباح إضافية خلال تلك الفترة.

وكانت الشركة اليابانية قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ عن بيعها 17,3 مليون جهاز Playstation 5 خلال العام الماضي، مؤكدة أن قسم الألعاب حقق إيرادات بقيمة 7,09 مليارات دولار بتراجع عن الرقم الذي حققته في عام 2022.

وأشارت سوني إلى أن استفادتها الأكبر في العام الماضي كانت من بيع الألعاب والخدمات والتي حققت من خلالها 810 ملايين دولار بارتفاع بنسبة 12,1% عن عام 2020.

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