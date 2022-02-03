OnePlus 10 Pro – من المحتمل ألا يتم إطلاق الهاتف عالمياً بواجهة ColorOS 12!

بعد التعاون المشترك بين كل من Oppo و OnePlus، قررت شركة OnePlus أن تتخلى عن الواجهة المخصصة الخاصة بها “OxygenOS” والاستعانة بواجهة شركة أوبو المخصصة “ColorOS”.

في الحقيقة، هذا الأمر تسبب في إزعاج العديد من المستخدمين الذين يفضلون التعامل مع واجهة OxygenOS بدلاً من ColorOS. في الوقت الحالي، تعمل هواتف OnePlus التي تم إطلاقها في الصين بواجهة ColorOS.

شركة OnePlus كانت تخطط بالفعل من أجل إطلاق هواتفها عالمياً بواجهة ColorOS أيضاً، ولكن يبدو أن الشركة الصينية ليست سعيدة من تجارب هذه الواجهة المخصصة على هواتفها الرئيسية.

نشر موقع 91Mobile تقرير جديد نقلاً عن أحدي المُسربين على موقع تويتر والذي يشير إلى أن الإصدار العالمي من هاتف OnePlus 10 Pro سوف يحتوي على واجهة شركة ون بلس المخصصة OxygenOS 12 المستندة على أندرويد 12.

قد يكون الأمر منطقي للغاية نظراً لأن شركة ون بلس أطلقت بالفعل تحديث OxygenOS 12 لعدد كبير من هواتفها الذكية، بما في ذلك سلسلةOnePlus 9.

فقط تنويه بسيط: كل من واجهة OxygenOS 12 و ColorOS 12 تستند على نظام أندرويد 12 وليس أندرويد 11، مما يعني أن حوصلك على أي منها سيوفر لك أحدث نظام تشغيل من جوجل.

من المرجح إطلاق OnePlus 10 Pro عالمياً شهر مارس

في شهر سبتمبر الماضي أعلنت شركة ون بلس أنها قررت دمج الرموز الأساسية لواجهة OxygenOS مع واجهة ColorOS من أجل توفير تجربة أكثر متعة واتساقاً لمستخدمي هواتف OnePlus.

بالنسبة لمواصفات هاتف OnePlus 10 Pro، فنحن نعرف بالفعل كل شيء عنه نظراً لأنه تم إطلاقه في الصين مؤخراً ونتوقع رؤيته في الأسواق العالمية بحلول شهر مارس القادم.

لتنشيط ذاكرتكم فقط، يحتوي الهاتف الرائد على شاشة AMOLEd LTPO 2.0 بمعدل تحديث ديناميكي بسرعة 120Hz كحد أقصى قياس 6.7 بوصة.

الكاميرا الرئيسية عبارة عن مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل، وفي الأمام كاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

يتمتع الهاتف بأقوى شريحة معالجة من كوالكم طراز Snapdragon 8 Gen 1 مقترنةً بذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات. يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عن الهاتف من هذا التقرير.

في أخبار ذات صلة، يُقال أن شركة ون بلس تعمل على هاتف جديد أخر ولكن من فئة Ultra ومن المتوقع أن يركز هذا الهاتف على قدرات التصوير الفوتوغرافي، وسيحتوي على وحدة المعالجة العصبية الخاصة بشركة أوبو Marisilicon NPU.