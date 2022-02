المغرب.. محاولات إنقاذ متواصلة لطفل سقط في بئر عميق

تواصل السلطات المغربية، عمليات إنقاذ الطفل ريان صاحب الخمس سنوات، والذي سقط في بئر عمقه 62 مترا في بقرية إغران في إقليم شفشاون، منذ مساء الثلاثاء الماضي.

ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية عن مصدر من السلطات المحلية قوله، إن عمليات الحفر، التي انطلقت صباح الأربعاء باستعمال 5 جرافات وآليات ثقيلة، وصلت إلى عمق 22 مترا، مبرزا أن الجهود متواصلة دون توقف على أمل انتشال الطفل حيا بعد سقوطه في بئر على عمق 32 مترا.

وشدد على أن جهود الإنقاذ لن تتوقف إلا بالوصول إلى مكان الطفل، مبرزا أن عمليات الحفر والجرف صعبة وتختلف من عمق إلى آخر بسبب اختلاف مكونات التربة أو وجود الأحجار.

وأشار المصدر إلى وصول مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لعين المكان لنقل الطفل، مباشرة بعد انتشاله، إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مبرزا أنه تمت أيضا تعبئة سيارة إسعاف بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش.

وعبأت السلطات العمومية كل الوسائل الضرورية لإنجاح جهود الإنقاذ، كما تم إحداث لجنة لليقظة والتتبع، والتي وضعت سيناريوهات لتدبير عملية الإنقاذ، مع دراسة كل المخاطر المحتملة.

وأصبحت قضية الطفل ريان (5 سنوات) تشغل الرأي العام في المغرب، إثر سقوطه في بئر عميقة، في وقت وسعت السطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.

وبدأت القصة، عندما سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، وقالت وسائل إعلام مغربية إن الطفل سقط في البئر، في غفلة من والديه.

وتُشير التقديرات إلى أن الطفل لا زال على قيد الحياة، في ظل تواصل الجهود لإنقاذ الطفل في إقليم شفشاون، بمشاركة الجرافات والآليات والعشرات من الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حملات للضغط على السلطات في البلاد، للإسراع في عملية إنقاذ الطفل ريان.

وتصدر وسم #أنقذوا_ريان مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال الساعات الماضية.

سقط في بئر عمقها 60 مترا.. مغاربة يدشنون حملة لإنقاذ الطفل ريان (فيديو)https://t.co/qYM0dCJWtD#انقذوا_ريان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IYIcKkmVlm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2022

من عين المكان .. المجهودات مازالت متواصلة

حاليا الطفل ريان وصل ل26 ساعة و هو فالبير يا ربي يحفظو يا رب#تطوان #شفشاون pic.twitter.com/PUXroekXhI — Mohamed Bouarbi (@MohamedBouarby) February 2, 2022

بعد فشل الأربع محاولات لإنقاذ الطفل يتم التركيز على الحفر للوصول الى الطفل بأذن اللله.#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/XkI7HrKyWr — Mellouk abdelaziz (@MAbdmellouk) February 3, 2022

