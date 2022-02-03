محطات في حياة كوكب الشرق بمناسبة الذكرى 47 لوفاتها

يصادف اليوم الخميس 3 فبراير الذكرى الـ47 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم التي رحلت عن الدنيا جسدًا وبقي صوتها يأسر الجميع.

ولدت فاطمة “أم كلثوم” في 31 ديسمبر 1898 في قرية طماي النهائية التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ووالدها الشيخ المؤذن إبراهيم البلتاجي الذي ألحقها بالكتاب وهي صغيرة، كما قام بتعليمها تلاوة القرآن الكريم.

وفي سن 12 عامًا بدأ والدها يأخذها معه في حفلات الإنشاد، لتلفت الأنظار إليها بشكلٍ كبير لروعة صوتها حتى تفوقت على والدها وأصبحت مصدر الدخل الرئيس لأسرتها الفقيرة.

سافر والدها بها إلى القاهرة في عام 1922 كي تستفيد من موهبتها، وكانت أولى حفلاتها فيها بقصر عز الدين يكن باشا في ليلة الإسراء والمعراج.

وتعلمت كوكب الشرق أصول العزف والموسيقى على يد أمين المهدي، محمود القصبجي، ومحمود رحمي، وفي عام 1924 قدمت أولى اسطواناتها والتي غنت فيها أغنية حقك أنت المنى والطلب.

وفي عام 1926 تخلت سيدة الغناء العربي عن فرقة والدها وأسست فرقتها الخاصة لتبدأ بعدها مسيرتها الفنية، واختيرت في 31 مايو 1934 لتكون أول مطربة تغني في الإذاعة المصرية، وفي عام 1954 تزوجت من الدكتور حسن السيد الحفناوي.

قدمت خلال مسيرتها عددًا كبيرًا من الأغاني كالأطلال، سيرة الحب، انت عمري، الحب كله، والله زمان يا سلاحي، عرفت الهوى، دارت الأيام وغيرها من الأغاني التي لا تزال حاضرة في المقاهي والسهرات حتى يومنا هذا، كما ظهرت في 6 أفلام هي وداد، نشيد الأمل، دنانير، عايدة، سلامة، وفاطمة.

وتعد أم كلثوم من أوائل الفنانين العرب الذين غنوا على مسرح الأولمبيا في باريس وذلك عندما أحيت حفلة في عام 1967، كما أنها حصدت خلال مسيرتها الفنية عددًا كبيرًا من الأوسمة إضافة إلى تكريمها من قبل عدد كبير من الرؤساء.

أصيبت سيدة الغناء العربي في نهاية حياتها بتضخم في الغدة الدرقية، ثم عانت من قصور في القلب أدى لوفاتها يوم 3 فبراير عام 1971 عن عمرٍ يناهز 73 عامًا ودفنت بمقابر الإمام الشافعي في البساتين.

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