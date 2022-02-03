هند صبري تحتفل ببدء عرض مسلسل “البحث عن علا”

أقامت الفنانة التونسية هند صبري جلسة تصوير جمعتها بنجوم الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” بمناسبة بدء عرضه على نتفليكس، حيث إنه من المقرر أن يعرض المسلسل المترجم لـ32 لغة والمدبلج لأربع لغات على نتفليكس في 190 دولة، بدءًا من 3 فبراير الجاري.

وضمت الجلسة التي أقيمت برعاية الشركة صاحبة حقوق بث العمل، كلاً من هند صبري، سوسن بدر، محمود الليثي، هاني عادل، وندى موسى.

وكانت الفنانة التونسية قد أكدت وجود اختلاف كبير بين شخصية علا في الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في العام 2010 تحت اسم “عايزة أتجوز” وشخصيتها في الجزء الجديد، وقالت إن “علا” ستبحث عن نفسها بعد حصولها على الطلاق، وستواجه مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجهها في تربية أطفالها والاعتماد على نفسها كليًا.

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل عرض في الموسم الرمضاني عام 2010 وحقق نجاحًا كبيرًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية