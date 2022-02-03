مايكروسوفت توفر تطبيق Microsoft Lists لأكبر عدد من المستخدمين

كشفت شركة مايكروسوفت الأميركية عن توفيرها تطبيق Microsoft Lists لجميع المستخدمين، دون الحاجة للانضمام لبرنامج Microsoft 365.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنّها ستوفر التطبيق بنسخته التجريبية لأول 200 ألف شخص من ممتلكي حساباتها الإلكترونية، يقومون بالتسجيل للحصول عليه من خلال موقع lists.live.com.

وأكدت الشركة الأميركية أنّ أصحاب الشركات الصغيرة أو المستخدمين الذين يتبادلون البيانات، مع أشخاص يستخدمون برمجياتها عبر الحواسيب.

وأوضحت مايكروسوفت أنّ النسخة التجريبية ستأتي بعدد من القيود، حيث لن يكون المستخدم قادراً على استحداث أكثر من 50 قائمة فقط للبيانات تضم كل قائمة منها 2000 عنصر كحد أقصى، و200 ميغا من الصور والملفات، بالإضافة لعدم توفر النسخة التجريبية للأجهزة العاملة بنظامي أي أو إس وأندرويد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشركة الأميركية طرحت التطبيق لأول مرة في العام 2020، حيث خصصته لصناعة الملفات والقوائم وتبادل البيانات بين المستخدمين بسهولة.

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