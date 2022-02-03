ابل تعيد افتتاح متجرها في أبوظبي بعد التجديدات

أعادت ابل اليوم افتتاح المتجر الخاص بها في إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة والذي يقع تحديداً في ياس مول بعد عملية تجديد وتوسعة.

متجر ابل في ياس مول أبوظبي تم افتتاحه أول مرة عام 2015 كأول متجر رسمي لآبل في الوطن العربي، والآن تم تغيير موقعه في مركز التسوق الكبير “ياس مول” مع عمل تجديدات وزيادة مساحة المتجر إلى الضعف.

بهذه المناسبة صرحت ديردري أوبراين، نائب رئيس قسم متاجر التجزئة في ابل في بيان رسمي: “إن فريقنا الآن مستعد لاستقبال المزيد من مجتمع أبوظبي المتنوع في هذه المساحة الجديدة “.

وأضافت أوبراين: “إن ابل تتطلع إلى الاستمرار في طرح أفضل ما تقدمه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، والبناء على تاريخنا في المنطقة ” بحسب ما جاء على موقع ابل الرسمي.

في الوطن العربي يوجد 3 متاجر رسمية لآبل جميعها موجودة في الإمارات العربية المتحدة، منها متجر ياس مول في “أبوظبي” ومتجرين آخرين في دبي. تم افتتاح تلك المتاجر في عامي 2015 و 2017.

وفقاً لما ذكرته ابل، فإن متاجر ابل في الإمارات منذ افتتاحها عام 2015 استطاعت خدمة ما يزيد عن 30 مليون زائر.

متجر ابل في ياس مول أبوظبي مع التوسعة الجديدة سوف يتسع لأعداد أكبر من المستهلكين لتجربة وشراء المنتجات والاكسسوارات المختلفة وكذلك حضور الجلسات والتدريبات المجانية التي تجريها ابل للجمهور، وقد ضاعفت ابل عدد العاملين بالمتجر كذلك منذ 2017 وحتى الآن.

المتجر يضم قوة عاملة تُقدر بـ 100 فرد من 32 جنسية ويتحدثون إجمالاً 33 لغة مختلفة لخدمة الزائرين من مختلف الجنسيات والثقافات.

منطقة الشرق الأوسط بها – بجانب متاجر الإمارات – بها 3 متاجر أخرى في تركيا وكلها تقع في مدينة أسطنبول.

لا نعرف أي شيء بخصوص خطط ابل المستقبلية بشأن افتتاح متاجر جديدة في الوطن العربي لكن هناك تقارير تتحدث عن افتتاح متجرين في المملكة العربية السعودية ومصر.