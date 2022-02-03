رحيل الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز

تُوفيت مساء اليوم الخميس الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز، عن عمرٍ يناهز 92 عاماً بعد صراع طويل مع أمراض الشيخوخة.

وتُعد الفنانة المولودة عام 1930 إحدى نجمات السينما والدراما المصرية، حيث شاركت خلال مسيرتها الطويلة بعدد كبير من الأعمال، ووقفت أمام نجوم السينما المصرية كعادل إمام وغيره من الفنانين.

ورغم مسيرتها الناجحة في الفن، إلّا أنّها واجهت العديد من الأزمات خلال حياتها، أبرزها الوحدة التي عانت منها في أواخر حياتها بعد سفر أبنائها للخارج.

وكانت عايدة عبد العزيز قد كشفت في إحدى اللقاءات عن ندمها لتعليمها أبنائها بالخارج، حيث ارتبطوا بأعمال في أمريكا وألمانيا وهاجروا وتركوها وحيدة في شقتها.

يُذكر أنّ الفنانة الراحلة قدّمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال، نذكر منها النمر والأنثى، يوميات ونيس، ملكة في المنفى، أوراق مصرية، القرار من الحب، كعب داير، الحفار، ضمير أبلة حكمت وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية