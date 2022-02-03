بالفيديو – معركة نادرة بين سفاح الأعماق والحوت الأزرق

نجح عدد من العلماء في التقاط مقطع فيديو نادر، لمعركة جرت بين الحوت الأزرق وسرب من حيتان الأوركا الملقبة بسفاح الأعماق.

حيث قامت حيتان الأوركا بتنفيذ هجوم جماعي على الحوت العملاق، في ظاهرة تُعد الأولى من نوعها، قبل أن تقوم بخنقه وافتراسه بدون أي شفقة أو رحمه.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، حيث أبدى رواد تلك المواقع دهشتهم من عملية الافتراس القاسية.

يُذكر أنّ علماء البحار يعتبرون الهجوم على الحوت الأزرق وافتراسه من الأمور النادرة الحدوث، حيث رصدوا بين العام 2019 و2021 ثلاث محاولات فقط لقتل الحوت الأزرق، جميعها حدثت قبالة الساحل الجنوبي الغربي لأستراليا.

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