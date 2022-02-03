سعد رمضان يُطلق أغنية “فيك الخير” باللهجة المغربية

أطلق الفنان اللبناني سعد رمضان أغنية جديدة باللهجة المغربية، على قناته في يوتيوب، حملت اسم “فيك الخير”.

وحظيت الأغنية التي طُرحت على طريقة الفيديو كليب بإعجاب عشاق النجم اللبناني، فيما أشار سعد رمضان إلى أنّ الأغنية الجديدة تندرج ضمن الأعمال الغنائية الخاصة بمسلسل “حياة” المغربي، الذي يُعرض على منصة شاهد وقناة MBC وتلعب بطولته الفنانة المغربية ابتسام تسكت.

وأغنية فيك الخير من كلمات يونس آدم، وألحان أشرف فقيهي، وتوزيع ومكساج وماستر حمزة الغازي، في حين تولى حسين شعلان إخراج الفيديو كليب الذي صور في لبنان.

وكان الفنان اللبناني قد أطلق خلال الفترة الماضية عدّة أغاني، أعادته للساحة الفنية بعد فترة من الغياب.

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