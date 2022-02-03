بالفيديو – امرأة شجاعة تتصدى للص حاول اقتحام المتجر

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو كانت بطلته امرأة بريطانية، تصدت للص حاول سرق أحد المتاجر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صورته الكاميرا الموجودة داخل المتجر الصغير الواقع في العاصمة لندن، قيام لص يرتدي ملابس سوداء بالكامل باقتحام المحل، حيث أخرج عصا وطلب من الموظفة وضع النقود في حقيبته.

وتفاجأ اللص بردة فعل المرأة التي كانت واقفة عند المنضدة، حيث هاجمته وصرخت عليه، وخلّصته بالعصا التي كانت بيده مما أدى لفراره من المتجر.

وحظي تصرف المرأة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على شجاعتها ومقاومتها للص، في حين انتقد البعض الآخر تصرفها، وقالوا إنّها خاطرت بحياتها وكان من الممكن أن تؤذي نفسها.

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