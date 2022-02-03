فيلم “ديون” يتصدر ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية

تُجسد أحداث فيلم الخيال العلمي (ديون) “تل من الرمال”، تفاصيل معركة تدور رحاها بين المجرات لأجل السيطرة على مورد ثمين، وأخذت قصة الفيلم عن رواية ” الكثبان 1965″ للكاتب الأميركي” فرانك هربرت” المولود في 1920 والمتوفي في 1986 والشهير بكتابة قصص الخيال العلمي.

وتصدّر فيلم ديون- “تل من الرمال”- اليوم الخميس، ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، بــ”11” ترشيحاً، منها جوائز أفضل سيناريو مقتبس وأفضل موسيقى تصويرية أصلية وأفضل تصوير، إلى جانب جوائز في الفئات الإبداعية والفنية الأخرى.

ويأتي فيلم “قوة الكلب” ثانياً بعد “ديون”، بــ 8 ترشيحات، فيما تحصل فيلم بلفاست على 6 ترشيحات، وهو سيرة شبه ذاتية لـ”كينيث برانا” تقع أحداثها في بداية الصراع في أيرلندا الشمالية الذي استمر لمدة 30 عاما.

يشار إلى أن الأفلام الثلاثة ستتنافس على جائزة أفضل فيلم يوم 13 مارس المقبل، إضافةً إلى فيلمي “بيتزا العرقسوس” و”لا تنظروا للسماء”، وهو فيلم كوميدي حول تغير المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن 48 فيلماً قد رُشحت بنسب متفاوتة هذا العام وستقام مراسم توزيع جوائز بافتا حضورياً في لندن، بعد أن أقيمت على نحو افتراضي العام الماضي 2021 بسبب تفشي وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية