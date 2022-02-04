سوني تُطلق تلفازاً جديداً مناسباً لعشاق البلاي ستيشن

كشفت شركة سوني اليابانية عن تلفاز جديد مناسب لعشاق البلاي ستيشن، أطلقت عليه Bravia A75K.

وزودت الشركة اليابانية تلفازها الجديد بشاشة مقاس 55 و65 بوصة، ودقة عرض 4K OLED مع دعم محتويات HDR، وبمعالجات Sony XR.

وسيدعم التلفاز الجديد معدل التحديث المتغير HDMI VAR، ونظام Google TV، والعديد من أنظمة البث عبر الإنترنت.

وسيحتوي على منفذي HDMI لتلبية مطالب عشاق الألعاب، حيث ستتيح هذا المنافذ للمستخدمين توصيل أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس، وغيرها من أجهزة الألعاب.

وأكدت الشركة اليابانية إمكانية نقل المحتويات لاسلكياً من خلال كروم كاست، بالإضافة لإمكانية التحكم في الصوت من خلال المساعد الصوتي لغوغل المدمج في نظام التشغيل.

يُذكر أنّ سوني، لم تُقدّم لنا أي معلومات عن موعد طرح التلفاز الجديد في الأسواق العالمية، أو عن سعره.

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