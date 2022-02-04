Galaxy Tap S8 – تسريب صور وخلفيات تابلت سامسونج المرتقب!

من المتوقع أن تُعلن شركة سامسونج عن سلسلة حواسيب Galaxy Tap S8 يوم 9 فبراير خلال حدث Samsung Unpacked، جنباً إلى جنب مع سلسلة Galaxy S22.

ولكن مؤخراً ظهرت صور جديدة لتابلت Galaxy Tap S8 وهو الإصدار الأساسي في السلسلة، بجانب مجموعة من الخلفيات. لنستعرض لكم هذا محتوى التسريب بالكامل وبالتفصيل.

التسريب الجديد قادم إلينا من Evan Blass على موقع تويتر والذي يحد من إمكانية من يمكنه رؤية تغريداته. ولكن هناك بعض المصادر التي تمكنت من رصد الصور الجديدة التي نشرها في تغريدته وهي مجموعة من الصور الخاصة بتابلت Galaxy Tap S8 القياسي.

رصد صور وخلفيات لتابلت Galaxy Tap S8

في الحقيقة، الصور التي تم تسريبها تستعرض شكل وتصميم تابلت Galaxy Tap S8 من جميع الزوايا. بالإضافة إلى ذلك، يظهر وجود قلم S-Pen لكل من متغيرات الألوان المختلفة للحاسوب اللوحي.

جدير بالذكر أنه من المؤكد أن يتم بيع التابلت مُرفق بقلم S-Pen وسيحتوي التابلت على منطقة مخصصة للإرساء من أجل القلم ومن أجل شحنه أيضاً.

أما بالنسبة لبقية إصدارات السلسلة، فمن المحتمل أن طراز Galaxy Tap S8 Ultra هو التابلت الوحيد الذي سيحتوي على نوتش في الشاشة.

في حين أن تابلت +Galaxy Tap S8 سيأتي بحجم أكبر من Galaxy Tap S8 إلا أنه يظهر من خلال العروض المُسربة أنه يبدو وكأنه بنفس الحجم تماماً.

سيحتوي تابلت Galaxy Tap S8 على شاشة LCD قياس 11 بوصة وعدستين تصوير على ظهر التابلت وأربعة مكبرات صوتية. سيتم توصيل قلم S-Pen مغناطيسياً بالجزء الخلفي من التابلت، وهي نفس طريقة شحنه أيضاً، وكذلك الطريقة الصحيحة لحمل القلم معك.

ولكن للأسف لن تتمكن من دفعه داخل التابلت، فعلى سبيل المثال فقط، تابلت Galaxy Tap S8 لا يحتوي على فتحة / صومعة للاحتفاظ بالقلم مثلما هو متواجد على هاتف Galaxy Note 20.

جميع حواسيب السلسلة مصنوعة من المعدن، وسيتم تشغيلها جميعاً بواسطة شريحة Snapdragon 8 Gen 1. سيأتي التابلت بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

يستمد التابلت طاقته من بطارية سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات. كاميرتي الجزء الخلفي عبارة عن أجهزة استشعار بدقة 13 و 5 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية عبارة عن مستشعر 8 ميجابكسل.

في النهاية يمكنك الحصول على مجموعة الخلفيات التي شاركنا إياها المُسرب بحجمها الكامل وجودتها الأصلية من هذا الرابط.