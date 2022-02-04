وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي متأثرًا بإصابته بـ”كورونا”

فقد الوسط الفني المصري المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الذي توفي فجر اليوم الجمعة، عن عمرٍ يناهز 87 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعت عبير الشرقاوي والدها الراحل، من خلال منشور نشرته على صفحتها في “فيس بوك”، وقالت إن تشييع الجنازة سيتم بعد صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، على أن يُوارى الثرى بمقابر العائلة، وطلبت من محبي والدها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان جلال الشرقاوي قد دخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات بعد إصابته بفيروس “كورونا”، قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة.

ويعد المخرج الراحل واحدًا من أهم المخرجين في تاريخ مصر، حيث أخرج عددًا كبيرًا من المسرحيات أبرزها مسرحية مدرسة المشاغبين، دستور يا أسيادنا، قصة الحي الغربي، بالإضافة إلى مشاركته بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية.

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