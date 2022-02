المغرب.. السلطات تدرس السيناريوهات الممكنة لقضية الطفل «ريان»

دخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، التي أصبحت تشغل الملايين داخل المغرب وخارجه، يومها الثالث، وبدا أنها في مرحلتها النهائية.

وأفادت صحيفة “هسبريس” المغربية، بوصول كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم شفشاون وقيادة متقدمة من عناصر الدرك الملكي، إلى قرية إرغان بجماعة تمروت بإقليم شفشاون، اليوم الجمعة، لمواكبة عملية إنقاذ الطفل ريان.

في غضون ذلك، يعقد المسؤولون اجتماعاً طارئاً، لتدارس السيناريوهات الممكنة.

وقال مصدر قريب من فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان، في تصريح لـ”هسبريس”، إن السلطات شرعت منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة في الحفر الأفقي للوصول إلى الطفل ريان.

وأورد المصدر أنه من المرتقب أن تصل فرق الإنقاذ اليوم الجمعة، بعد تقدم أشغال الحفر وظهور مؤشرات محفزة للاستمرار في التنقيب عن الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، للطفل المغربي ريان، الذي سقط داخل بئر عميقة، يظهر أنه ما زال على قيد الحياة.

الطفل المغربي ريان يظهر في تسجيل جديد وعيناه مفتوحتان ويتحرك والمحاولات لاتزال مستمرة لإنقاذه pic.twitter.com/ECMhAKkeZQ — حامد العلي (@Hamed_Alali) February 4, 2022

في اللحظات الأخيرة وقبل انقاذه .. الجموع تلح بالدعاء في مشهد مهيب قرب بئر #الطفل_ريان

#انقذو_ريان

– pic.twitter.com/cfGvVDxHOZ — خلف الدوسري (@kalafaldossry) February 4, 2022

ما احقر همومنا امام هم ام واب يرون طفلهم على الهواء مباشرة حبيس بئر

ما احقر امانينا امام امانيهم ان يخرج لهم حياً اللهم اخرجه سالماً معافى و رده الى امه كي تقر عينها ولا تحزن.

#الطفل_ريان pic.twitter.com/NRUuXOQH4s — Ⓑ@ⓃⒹⓇ (@AhsasBandar) February 4, 2022

وما زالت محاولات الإنقاذ مستمرة، والطفل البالغ من العمر 5 سنوات، لا يزال يتنفس، إلا أنه مصاب بجروح في الرأس، كما انتشر فيديو للصغير في وقت سابق ملقى أرضا ورأسه ينزف.

ودخلت عملية إنقاذ ريان، العالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، مرحلة حاسمة، بعد الانتهاء من الحفر العمودي وبدء الحفر الأفقي إيذانا بتنفيذ خطة الوصول إليه.

ولجأ رجال الإنقاذ بعد انتهاء عملية الحفر العمودي في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة، إلى الحفر الأفقي والاستعانة بأنابيب من أجل بلوغ مكان الطفل، وتجنب وقوع انهيار ترابي.

وأعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عن وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ ريان، وفق المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة بالعاصمة الرباط.

وقال بايتاس: “لجان الإنقاذ المحلية وضعت 3 سيناريوهات تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والصحة خالد أيت الطالب، من أجل إنقاذ الطفل”.

وأوضح أن “السيناريو الأول يتمثل في توسيع البئر مع الأخذ في الاعتبار لاحتمال سقوط الأحجار والأتربة، والثاني إنزال رجال الإنقاذ، والذي جرى بالفعل، ولكن دون جدوى، بسبب اصطدامهم بعوائق”.

وأضاف: “أما السيناريو الثالث فيتمثل في الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ”.

وبالتوازي مع عمليات الحفر، وضعت السلطات طاقما طبيا على أهبة الاستعداد لتقديم الإسعافات الأولية بمجرد انتشال ريان، كما تم توفير مروحية إسعاف تابعة للدرك الملكي، مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف لنقله عند الضرورة إلى المستشفى المتخصص.. إلى جانب سيارة إسعاف طبية وفريق صحي يضم طبيبا مختصا في الإنعاش والتخدير، وممرضين في الإنعاش والتخدير قادمين من المستشفى الإقليمي، وثلاثة ممرضين تابعين للمركز الصحي بالمدينة.

أصبحت قضية الطفل ريان (5 سنوات) تشغل الرأي العام في المغرب، إثر سقوطه في بئر عميقة، في وقت وسعت السطات المحلية عملية البحث مستعينة بأدوات ضخمة وحديثة.

وبدأت القصة، عندما سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، وقالت وسائل إعلام مغربية إن الطفل سقط في البئر، في غفلة من والديه.

ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حملات للضغط على السلطات في البلاد، للإسراع في عملية إنقاذ الطفل ريان.

وتصدر وسم #أنقذوا_ريان مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال الساعات الماضية.

سقط في بئر عمقها 60 مترا.. مغاربة يدشنون حملة لإنقاذ الطفل ريان (فيديو)https://t.co/qYM0dCJWtD#انقذوا_ريان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IYIcKkmVlm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2022

من عين المكان .. المجهودات مازالت متواصلة

حاليا الطفل ريان وصل ل26 ساعة و هو فالبير يا ربي يحفظو يا رب#تطوان #شفشاون pic.twitter.com/PUXroekXhI — Mohamed Bouarbi (@MohamedBouarby) February 2, 2022

بعد فشل الأربع محاولات لإنقاذ الطفل يتم التركيز على الحفر للوصول الى الطفل بأذن اللله.#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/XkI7HrKyWr — Mellouk abdelaziz (@MAbdmellouk) February 3, 2022

