واتس اب – هكذا ستبدو ميزة تفاعلات الرسائل على الايفون والاندرويد!

ميزة التفاعلات أو الـ Reactions ستكون أحد المزايا الجديدة المهمة القادمة لتطبيق واتس اب. هذه الميزة التي سمعنا عنها كثيراً يبدو أنها وصلت أخيراً لمراحلها النهائية استعداداً لإطلاقها قريباً. واتس اب في إصداراته التجريبية كان يعمل على تطوير وتحسين تلك الميزة منذ منتصف العام الماضي.

تتيح ميزة التفاعلات Reactions للمستخدمين التفاعل مع الرسائل التي تردهم بعدة خيارات مثل: الإبهام لأعلى 👍، الإبهام لأسفل 👎، القلب ❤️ تعبيراً عن الحب، الدهشة 😮، الوجه الباكي من الضحك 😂، الكفين المضمومين 🙏 تعبيراً عن الامتنان والشكر.

بذلك وباستخدام هذه الخيارات المختلفة للتفاعل مع الرسائل سوف تغنيك عن الرد النصي أو الصوتي على الرسائل، فقط قد تكتفي بوضع أحد التفاعلات على الرسالة بحسب سياق المحادثة.

سوف تظهر خيارات التفاعلات على الرسائل عند الضغط المطول على الرسالة، وبعدها يمكنك اختيار أحد التفاعلات الستة السابق ذكرها كما هو موضح بالصور. تطبيق فيسبوك ماسنجر هو الآخر يمتلك هذه الميزة منذ سنوات، وكذلك نظام المراسلة على موقع تويتر، ومؤخراً اضافها تطبيق تيليجرام في تحديث أخير له، وغير من التطبيقات الأخرى.

بالمقارنة مع تطبيق فيسبوك ماسنجر، يمتلك الأخير زر زائد + عند الضغط عليه يمكنك اختيار أي وجه تعبيري تريد التفاعل به مع الرسالة وهو خيار لا يبدو أنه متواجد في الوقت الحالي في النسخة التجريبية من واتس اب، وقد يتم إضافته لاحقاً.

من المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخاصية قريباً وستغير من طريقة تفاعل المستخدمين مع الرسائل داخل تطبيق المراسلة الأشهر عالمياً واتس اب، إذ ستكون متوفرة في المحادثات الفردية جنباً إلى جنب مع مع المحادثات الجماعية داخل مجموعات الدردشة.