تحديث تليغرام الجديد يجلب مجموعة كبيرة من المميزات

في إطار سعيها لتطوير تليغرام؛ كشفت الشركة المالكة للتطبيق عن الإصدار 8.5 الذي جلب معه مجموعة من الميزات.

ومن خلال الإصدار الجديد؛ سيكون المستخدمون قادرين على إنشاء ملصقات فيديو بسهولة من خلال دعم الملصقات المحولة من مقاطع الفيديو العادية.

وسيأتي التحديث الجديد بمزيد من الرسوم المدمجة للتفاعلات، حيث أضافت التطبيق 5 من التفاعلات الجديدة لعرض مجموعة جديدة من المشاعر.

ومن خلال زر رجوع سيكون المستخدمون قادرين على عرض جميع محادثاتهم الأخيرة في قائمة صغيرة منبثقة، ومن ثم يمكنهم استخدامه للتبديل بين المحادثات.

وأشار القائمون على تليغرام إلى أن التحديث الجديد حل مشكلات شهر يناير، وحسنّ المكالمات بشكلٍ كبير، وأكدوا أن الإصدار الخاص بنظام IOS يحتوي على رموز جديدة قابلة للاكتشاف من خلال النقر على الرموز الموجودة في علامة التبويب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية