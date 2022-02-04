خبير ألماني اللوز مفيد جداً للقلب

أكدّ الدكتور ماتياس ريدل أهمية تناول اللوز بشكلٍ مستمر، وبرر الطبيب الألماني الأمر بدور اللوز في الحفاظ على المستوى الطبيعي للكوليسترول في الدم من خلال خفض الكوليسترول الضار LDL والحفاظ على الكولسترول المفيد HDL.

وقال الطبيب الألماني إنّ اللوز يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تطيل الشعور بالشبع، مما يساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.

وأشار ماتياس ريدل لدور اللوز في تحفيز عملية الهضم، ولغناه بمجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة كالكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والفيتامين E.

ودعا الطبيب الألماني الناس لتناول 30 غرام من اللوز يومياً لكي يحصلوا على جميع فوائده.

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