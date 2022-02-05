نوكيا تنافس سامسونغ بهاتف مميز

كشفت شركة نوكيا الفنلندية عن هاتف منافس لهواتف سامسونغ، أطلقت عليه G21، سيعمل من خلال المعالج Media Tek Helio P65، ومعالج الرسوميات Mail G52.

وعمدت الشركة الفنلندية لوضع شاشة IPC LCD مقاس 6.6 بوصة، ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل سطوع 409 شمعة.

ويتميز الهاتف بوجود 4 كاميرات، واحدة أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، و3 خلفيات بدقة 48، 8، 2 ميغا بيكسل، وباحتوائه على ذاكرة داخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، وعشوائية بسعة 6 غيغا بايت.

وتُعد بطارية الهاتف القوية التي تصل سعتها لـ5000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع، إحدى أهم ميزاته.

وزودت الشركة الفنلندية هاتفها الذي يعمل بنظام التشغيل Android 11 بمنفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يُذكر أنّ نوكيا لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية