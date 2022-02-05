خلاف محمد قنبض وعباس النوري يصل للمحاكم

وصلت الخلافات بين النجم السوري عباس النوري والمنتج محمد قبنض إلى المحاكم، حيث رفع منتج الأجزاء الأخيرة من باب الحارة دعوى ردّ من خلالها على الدعوة التي رفعها الفنان المشهور بدور أبو عصام، والتي طالبه فيها بتعويض بقيمة 800 مليون ليرة سورية كعطل وضرر بسبب تراتبية اسمه على إحدى شارات المسلسلات التي شارك بها.

وقال المنتج السوري إنّه لن يدفع التعويض الذي طالبه به عباس النوري، وأنّ القضاء هو من سيحكم في هذه القضية.

وعند سؤاله عن رأيه بالتصريحات المثيرة التي أطلقها عباس النوري مؤخراً خلال لقاء إذاعي قال قبنض: عباس النوري لا أسمع له شيئاً.

وكان عباس النوري قد أطلق مؤخراً مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل، حول الواقع المعيشي والسياسي في سوريا خلال مشاركته ببرنامج المختار، الأمر الذي عرّضه لهجوم كبير من قبل المدافعين عن النظام.

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