ليلى علوي تعلن غيابها عن الموسم الرمضاني

أعلنت الفنانة المصرية ليلى علوي – خلال مداخلة هاتفية في برنامج Top Trending – غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل.

وكشفت ليلى عن استعدادها للمشاركة بفيلم سيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، دون أن تكشف عن اسم الفيلم أو دورها فيه.

وقالت الفنانة المصرية، إنّها انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد “منورة بأهلها”، الذي كتبه محمد أمين.

وأشارت ليلى علوي إلى أنها ستلعب دور امرأة شريرة في المسلسل، ولأنّها بكت بعد انتهاء عمليات التصوير التي استمرت لـ6 أشهر.

وأكدت أنّ العمل سيشارك فيه عدد كبير من النجوم، وسيكون بوابة لعددٍ من الفنانين الشبان.

ومن أبرز الفنانين الذين سيظهرون في هذا العمل ليلى علوي، غادة عادل، باسم السمرة، أحمد السعدني، عباس أبو الحسن، بلال التونسي، عمر زريق، سلوى خطاب، ناهد السباعي وغيرهم.

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