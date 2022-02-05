عصابة تروّع الطفل فواز قطيفان وتضربه لإجبار أهله على دفع الفدية

أثار فيديو نشره خاطفو الطفل السوري فواز قطيفان تعاطفًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الطفل في الفيديو وهو مستلقي على سرير بلباسه الداخلي ويصرخ “مشان الله لا تضربوني”، الأمر الذي دفع السوريين لإطلاق حملة “أنقذوا الطفل فواز”.

وكان الطفل، البالغ من العمر ست سنوات، قد اختطف من إبطع في محافظة درعا في بداية نوفمبر الماضي، حيث اعترض شابان على دراجة نارية طريقه أثناء ذهابه مع شقيقه للمدرسة وقاموا بخطفه وطالبوا أهله بدفع فدية بقيمة 500 مليون ليرة سوري ما يعادل حوالي 150 ألف دولار من أجل إطلاق سراحه.

وعمد الخاطفون لإرسال مقاطع فيديو لعائلته يظهر فيها وهو يناشدهم دفع الفدية، قبل أن يتطور الأمر مع الخاطفين بعد فشل الأهل في جمع المبلغ المطلوب ليقوموا بتصوير الطفل أثناء ضربه ليثيروا شفقة العالم عليه.

وتفاعل عدد كبير من السوريين مع وسم “أنقذوا الطفل فوزا قطيفان”، ودعوا العالم للتعاطف معه بالطريقة نفسها التي تعاطفوا بها مع الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر.

يذكر أن عددًا كبيرًا من السوريين بدئوا بجمع التبرعات لإنقاذ فواز، ودعوا الحكومة السورية للتدخل والوصول للخاطفين وإنقاذ فواز.

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