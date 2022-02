غوغل درايف سيوقف النسخ الاحتياطي المجاني لواتس آب عند تجاوز 15 غيغا بايت

كشفت مجموعة من التقارير الواردة من شركة غوغل الأميركية استعداد الشركة لإطلاق تحديث لغوغل درايف توقف من خلاله النسخ المجاني لدردشات واتس آب بعد تجاوز حاجز 15 غيغا بايت.

وبحسب التقارير؛ فإنّ المستخدمين سيكونون قادرين على تخزين الصور والمحادثات ومقاطع الفيديو على غوغل درايف حتى 15 غيغا بايت، وبعد ذلك؛ يجب عليهم شراء مساحة إضافية؛ من أجل الاستمرار في التخزين.

وأشارت غوغل إلى أنها ستقوم بإرسال تنبيه للمستخدم لإبلاغه باقتراب مساحة التخزين المجانية من النفاذ، وعندها سيكون الخيار أمامه شراء مساحة إضافية أو حذف بعض الصور والدردشات ومقاطع الفيديو لتوفير مساحة جديدة.

وبرر المستخدمون قرار غوغل برغبتها في تحقيق استفادة مالية من التطبيق، بعدما كانت تتيح مساحة تخزين لا محدودة.

ويتوقّع ألا يشتري معظم المستخدمين مساحة إضافية لأن المساحة التي وفرتها الشركة للتخزين كافية لغالبية المستخدمين باستثناء بعض المستخدمين الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لشراء مساحة على غوغل درايف.

