ايفون SE 3 المنتظر – المواصفات المتوقعة وموعد الإعلان الرسمي!

نستعد الآن لاستقبال أولى منتجات ابل لعام 2022 والذي سوف تفتتحه ابل بهاتف ايفون SE 3 من الفئة رخيصة الثمن نسبياً. الجيل الأول من سلسلة ايفون SE صدر عام 2016 ثم انتظرت ابل 4 سنوات كاملة لإطلاق الجيل الثاني في 2020، والآن نحن على موعد مع الجيل الثالث iPhone SE 3.

موعد الإعلان الرسمي

بحسب تقرير أخير لصحيفة بلومبيرج الأمريكية فإن ابل تنوي عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس وذلك للإعلان عن أولى منتجاتها لعام 2022 والتي تتمثل في هاتف iPhone SE 3 وكذلك جهاز iPad Air بجانب أجهزة أخرى. على أغلب الظن سيكون بث المؤتمر رقمياً عبر الإنترنت كما هي عادة ابل منذ بداية جائجة كورونا.

لم يخرج ذلك عن التوقعات السابقة التي طرحت فكرة تقديم ابل لهاتف الايفون رخيص الثمن مع نهاية الربع الأول من عام 2022 (شهر مارس) على أن يبدا طرح الهاتف فعلياً في الأسواق بدايةً من شهر إبريل على أن يتم تقديم سلسلة ايفون 14 في الموعد التقليدي في شهر سبتمبر.

دعم شبكات الجيل الخامس 5G أبرز التحسينات

هاتف ايفون SE 3 سوف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G على غرار هواتف الايفون الأخرى الراقية غالية الثمن، لتكون تلك ميزة تنافسية كبيرة للهاتف، إذ لا تتواجد الكثير من الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس في فئة الهواتف الأرخص ثمناً.

تلك هي نقطة الشراء والترويج الأساسية التي سوف تعتمد عليها ابل في تقديم ايفون SE 3 للجمهور بجانب التحسينات الأخرى التي سوف نذكرها لاحقاً.

مواصفات أفضل بنفس التصميم

إصدار 2022 من هاتف ايفون SE سوف تعتمد ابل فيه نفس التصميم السابق التقليدي الذي يشبه ايفون 8 وليس كما أُشبع سابقاً عن الانتقال إلى تصميم ايفون XR أو ايفون 11.

ابل بذلك سوف تؤجل قرار تغيير تصميم ايفون SE إلى الجيل الرابع من الهاتف المتوقع إطلاقه في عام 2024 ليشبه تصاميم ايفون XR أو ايفون 11 بدون زر Home ولكن مع وجود نوتش أو ثقب للشاشة.

هاتف ايفون SE إصدار 2022 المنتظر سيأتي بمعالج A15 الاحدث حتى الآن والمستخدم في هواتف ايفون 13 مع شاشة LCD بقياس 4.7 إنش مع زر Home وخاصية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID مع تحسينات أخرى في البطارية والكاميرا.