سمير صبري يفاجئ الجميع بظهوره على كرسي متحرك بمعرض الكتاب

فاجأ الفنان المصري سمير صبري الجميع بقدومه إلى ندوته بمعرض الكتاب الدولي المقام في العاصمة المصرية القاهرة على كرسي متحرك.

وبرر الفنان المصري الأمر بخضوعه لعملية جراحية في الركبة، وقال إنه ممنوع من الحركة بشكلٍ مؤقت.

وأشار إلى أنه رفض الاعتذار عن الندوة احترامًا لجمهوره الذي اعتاد على حضور الندوة السنوية الخاصة به.

وأكد الفنان المصري بقاء شهرين في برنامج العلاج الخاص به، وقال إنه يتمنى استعادة القادرة على المشي، وحمد الله وشكره على النعم الكثيرة التي منحها له خلال حياته.

وشكر سمير صبري القائمين على المعرض، وقال إن الإقبال الكبير يدل على الجهود الكبيرة التي بذلوها.

وطلب الفنان المصري، في ختام حديثه، الدعاء له بالصحة والعافية، وقال إنه يعلم أن الناس لا تزال تتذكره حتى الآن.

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