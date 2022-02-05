تسريبات تكشف الشكل النهائي والمواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy A53!

لم يتبقى الكثير من الوقت على مؤتمر سامسونج السنوي الأول لعام 2022، Galaxy Unpacked، والذي نتوقع أننا سوف نشهد خلاله إطلاق هواتف سلسلة Galaxy S22 وحواسيب سلسلة Galaxy Tap S8.

الكثير من عشاق الشركة الكورية العملاقة ينتظرون الحدث بفارغ الصبر، ولكن في نفس الوقت، تحصل هواتف سامسونج الفئة المتوسطة على نصيب كبير من مطحنة الشائعات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، ومن بين أبرز الهواتف المنتظرة هاتف Galaxy A53.

وبناءً على التقرير الصادر من موقع Winfuture الألماني فقد تم تسريب المواصفات والعروض الرسمية للهاتف على الإنترنت، ومن المؤكد أن هاتف Galaxy A53 هو هاتف متوسط المدى يستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة ومحدودي الدخل، ومن المفترض أن يحل محل هاتف العام الماضي Galaxy A52.

من خلال التسريبات السابقة التي حصلنا عليها، فإن هاتف Galaxy A53 سيكون متطابق إلى حد كبير مع هاتف Galaxy A52 – على الأقل من حيث الشكل والتصميم الخارجي.

سيحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.5 بوصة عبارة عن لوحة عرض AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz مع وجود فتحة ثقب مركزية في منتصف الشاشة لكاميرا الصور الشخصية.

الكاميرا الأمامية ستكون عبارة عن مستشعر بدقة 32 ميجابكسل، وسيتم إحاطة الهاتف بإطار مصنوع من البلاستيك عالي الجودة وسيأتي بنفس قياسات وأبعاد هاتف Galaxy A52.

مما لا شك فيه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة أحدث واجهة من برنامج التشغيل المخصص لشركة سامسونج One UI 4.x المستند على أندرويد 12. ولكن سنتأكد من صحة هذه المعلومات بشكل أفضل بمجرد أن ينتهي حدث Galaxy Unpacked.

Galaxy A53 مدعوماً بشريحة Exynos 1200 SoC

سيأتي الهاتف بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية تمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة للعُمق بدقة 2 ميجابكسل.

جميع الشائعات تقترح بأنه سيتم تشغيل الهاتف بواسطة شريحة المعالجة الخاصة بشركة سامسونج متوسطة المدى Exynos 1200 SoC، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (رامات) بحجم 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت. أيضاً سيكون هناك فتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

سيستمد هذا الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات. يُقال أن الهاتف سيأتي بوزن 189 جرام وسيدعم جميع سُبل الاتصالات الأساسية 5G و بلوتوث 5.x و NFC و WLAN.