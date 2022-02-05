تويتر تبدأ في اختبار ميزة Twitter Articles لكتابة المقالات

كشفت جين مانشون ونغ المختصة بكشف خفايا تويتر عن استعداد المنصة لإطلاق ميزة Twitter Articles.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية كتابة منشورات مطولة ومقالات ونشرها على المنصة بشكلٍ فوري؛ ليكون الأمر بمثابة مساحة تدوين خاصة توفرها تويتر لجانب التغريدات المكونة المتاحة حالًيا.

ولم تكشف جين مانشون ونغ عن أي تفاصيل أخرى بشأن الخاصية المنتظرة بالنسبة لعشاق التويتر، وقالت إن الشركة ستعلن التفاصيل المتعلقة بها كافة، خلال الفترة القادمة.

وكانت تويتر قد استجابت في وقتٍ سابق لدعوات المستخدمين برفع أحرف التغريدة، حيث سمحت لهم بكتابة تغريدة مكونة من 280 حرفًا بزيادة الضعف عن عدد الأحرف الذي كانت تسمح فيه سابقاً والبالغ 140 حرفًا.

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