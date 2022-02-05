صور حية لأشكال الحافظات الجلدية الخاصة بهواتف سلسلة Galaxy S22!

توفر سامسونج سنوياً العديد من خيارات الأشكال للحفاظات الوقائية الخاصة بهواتفها الرئيسية، ويبدو أن العام الحالي لن يكون استثناءً. فمن خلال بعض التسريبات تمت الإشارة إلى أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 66 خياراً مختلفاً من الحافظات الوقائية لثلاثية سلسلة Galaxy S22.

والآن، لم يعد يتبقى سوى القليل جداً على موعد الكشف عن سلسلة Galaxy S22 بشكل رسمي، ومؤخراً تم تسريب عدداً من الصور لأشكال الحافظات الوقائية الخاصة بهواتف هذه السلسلة.

يرجع الفضل في الحصول على هذه الصور إلى موقع SamMobile الذي شاركها مؤخراً والتي اتضح لنا من خلالها كيف يبدو شكل كل من Galaxy S22 و +Galaxy S22 و Galaxy S22 Ultra.

صور واقعية للحافظات الوقائية لسلسلة Galaxy S22

لنتحدث أولاً عن “جراب” Smart Clear View الخاص بهاتف Galaxy S22 Ultra. في الواقع، هذه هي ليست المرة الأولى التي نرى فيها حافظة بهذا الشكل، حيث عرضت سامسونج في الماضي العديد من خيارات الحافظات الوقائية التي تأتي بنفس التصميم.

من خلال الصور المُسربة، يتضح لنا وجود نافذة مستطيلة صغيرة في الزاوية العليا اليمنى والتي تسمح بمشاهدة شاشة AOD بسهولة شديدة دون أن تضطر على رفع الغطاء العلوي من الحافظة.

من المحتمل أن شركة سامسونج عملت على تعديل حافظة Smart Clear View لكي تماشى بشكل مناسب مع هاتف Galaxy S22 Ultra، حيث يبدو أن الهاتف أصبح قريب في الشبه من Galaxy Note أكثر من Galaxy S.

ستلاحظ الزوايا المربعة وحافظة مدمجة بقلم S-Pen وتصميم جيد للكاميرا، كل شيء يوحي بأننا على أعقاب رؤية هاتف Galaxy Note أكثر من أن نشهد على رؤية هاتف Galaxy S.

الأمر وصل لدرجة أنه كانت هناك بعض التقارير التي تسربت الأشهر الماضية والتي أفادت بأنه من المحتمل أن يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra باسم Galaxy S22 Note، ولكن سريعاً ما تم اعتبار هذه التسريبات طي النسيان.

أما بالنسبة للطراز الأساسي وطراز Plus، فلا يوجد اختلاف ملحوظ بينهما وبين سلسلة Galaxy S21. الحافظة ستحمي الجزء الخلفي من الهاتف دون وجود أي مساحات فارغة مثل مساحة Clear View Cover التي رأيناها على طراز Ultra.

لقد بدأنا في رصد شائعات وتسريبات سلسلة Galaxy S22 منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، وحتى يومنا الحالي، تستمر مطحنة الشائعات دون توقف، ومن المؤكد أنها ستظل كذلك حتى نرى السلسلة الجديدة على أرض الواقع يوم 9 فبراير القادم.

أما إذا لم تكن مهتماً بأخبار الهواتف، فمن المحتمل أن يتم الكشف عن منتجات أخرى بجانب هواتف S الرئيسية، والتي من بينها حواسيب سلسلة Galaxy Tap S8.