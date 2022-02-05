دراسة جديدة.. النظام الغني بالطماطم يقي من السكتة الدماغية بنسبة 55 %

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون تابعون لجامعة شرق فنلندا أهمية إدخال الطماطم للنظام الغذائي، ودورها في الوقاية من السكتة الدماغية بنسبة 55 %.

وشملت الدراسة متابعة بيانات 1,031 رجلاً فنلنديًا تراوحت أعمارهم ما بين 46 و65 عامًا، حيث تم إخضاعهم لفحوصات لمراجعة مستويات الليكوبين لديهم لمدة 15 عامًا.

وبرر الباحثون الأمر بغنى الطماطم بمركب الليكوبين المضاد للأكسدة والذي يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الجسم، والحفاظ على ضغط الدم في حدوده الطبيعية، ويمنع انقطاع إمداد الدماغ بالدم مما يمنع حدوث السكتة الدماغية.

وأشار الباحثون إلى أن مركب الليكوبين الموجود في الطماطم يخفض مخاطر الالتهابات وتراكم الصفائح الدموية، مما يقلّص من احتمال حدوث الجلطات.

وقال جون كاربي، أحد الباحثين المشاركين بالدراسة، إن هذه الدراسة تعدّ دليلاً جديدًا على دور النظام الغذائي الغني بالخضراوات والفواكه في الوقاية من السكتة الدماغية.

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