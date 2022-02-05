لطيفة تنتهي من تصوير قصيدة حلم

كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن انتهائها من تصوير قصيدة حلم، والتي تعد آخر قصائد الشاعر الراحل حسين السيد.

وقالت الفنانة التونسية إن تصوير الفيديو كليب تم في القاهرة على مدار ثلاثة أيام، وإن المخرج وليد ناصيف استخدم في إخراجه أحدث وأفضل التقنيات الموجودة حاليًا، وأشارت إلى أن العمل الجديد سيظهر بنغمات شرقية مليئة بالحيوية.

وتعاونت لطيفة في تلحين الأغنية مع الموسيقار طلال، في حين تولى يحيى الموجي علمية توزيع الأغنية الجديدة.

وعبّرت لطيفة عن سعادتها بغناء القصيدة التي كتبها واحد من رواد الشعر العربي، بحسب تعبيرها، ولحنّها موسيقار عالمي قدم لها لحنًا مميزًا.

يذكر أن الفنانة التونسية عرفت نجاحًا كبيرًا في العام الماضي من خلال الأغاني التي طرحتها على مدار العام.

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