كوريا الجنوبية تبتكر كمامة لوقاية الأنف خلال تناول الطعام

كشفت شركة أتمان الكورية الجنوبية عن كمامة مخصصة لوقاية الأنف من الفيروسات خلال تناول الطعام أطلقت عليها Kosk.

وستتيح الكمامة الجديدة الفرصة لرواد المطاعم لتناول الطعام بأمان، حيث يمكن للمستخدم طي الكمامة لتغطي الأنف فقط؛ الأمر الذي يؤدي لحماية الشخص من الفيروسات الموجودة في المطعم.

وحظيت الكمامة الجديدة بانتشار كبير في كوريا الجنوبية، حيث اعتبرها البعض وسيلة آمنة للوقاية من الفيروس، في حين عدّها البعض الآخر عديمة الفائدة.

يذكر أن الكمامة طرحت للبيع على الإنترنت من قبل شركة التجارة الإلكترونية الأميركية – الكورية الجنوبية مع حزمة مكونة من 10 للبيع بمقابل 11,42 دولارًا.

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