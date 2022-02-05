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كوريا الجنوبية تبتكر كمامة لوقاية الأنف خلال تناول الطعام

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أتمان الكورية الجنوبية عن كمامة مخصصة لوقاية الأنف من الفيروسات خلال تناول الطعام أطلقت عليها Kosk.

وستتيح الكمامة الجديدة الفرصة لرواد المطاعم لتناول الطعام بأمان، حيث يمكن للمستخدم طي الكمامة لتغطي الأنف فقط؛ الأمر الذي يؤدي لحماية الشخص من الفيروسات الموجودة في المطعم.

وحظيت الكمامة الجديدة بانتشار كبير في كوريا الجنوبية، حيث اعتبرها البعض وسيلة آمنة للوقاية من الفيروس، في حين عدّها البعض الآخر عديمة الفائدة.

يذكر أن الكمامة طرحت للبيع على الإنترنت من قبل شركة التجارة الإلكترونية الأميركية – الكورية الجنوبية مع حزمة مكونة من 10 للبيع بمقابل 11,42 دولارًا.

 

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قناة 218 الليبية

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