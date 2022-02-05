لارتفاع التكاليف.. أمازون تقرر رفع رسوم خدمة العضوية المميزة

فاجأت شركة أمازون الأمريكية مشتركي خدمة العضوية المميزة “أمازون برايم” برفع أسعار الاشتراكات في الخدمة.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الرسوم الشهرية سترتفع من 12,99 إلى 14,99 دولارًا ، في حين ستصبح الرسوم السنوية 139 دولارًا عوضًا عن 119 دولارًا.

وبررت أمازون الزيادة بارتفاع تكاليف الأجور والنقل، والقيود المتعلقة بسلاسل التوريد بعد انتشار متحور أوميكرون في العالم.

وأشارت الشركة إلى أن السعر الجديد سيطبق على المشتركين الجدد بدءًا من 18 فبراير الجاري، في حين سيطبق على المشتركين الحاليين بعد 25 مارس القادم، وتحديداً في موعد تجديد اشتراكهم الحالي.

وكانت أمازون قد أطلقت خدمة أمازون برايم في العام 2005 باشتراك بدأ بـ 79 دولارًا ، قبل أن ترفعه إلى 99، و119 دولارًا.

يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها الشركة أسعار اشتراكاتها في هذه الخدمة منذ العام 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية