أيمن زيدان يعود للكوميديا من بوابة الفرسان

أعلن الفنان السوري أيمن زيدان عن عودته للكوميديا من بوابة مسلسل الفرسان، الذي يتم تصويره حاليًا في العاصمة السورية دمشق.

ونشر الفنان الملقب بإمبراطور الدراما صورةً من كواليس المسلسل تجمعه بنجوم المسلسل وعلّق عليها بالقول: منذ وقت طويل لم تتوفر شروط اقترابي من العمل الكوميدي.

وأشار إلى أن العمل الذي كتبه صديقه محمود الجعفوري لفت انتباهه لأنه عمل كوميدي يسلط الضوء على أوجاع الناس وهمومها من خلال مجموعة من الأشخاص الذين يكافحون ليعيشوا بأمان في ظروف اقتصادية صعبة.

وقال أيمن زيدان إن المسلسل الجديد سيكون أول أعمال مؤسسة الإنتاج التلفزيوني بكادرها الجديد.

وحظي المنشور بتفاعلٍ كبيرٍ من عشاقه، الذين عبّروا عن سعادتهم بعودته للكوميديا بعد فترةٍ من الغياب.

يُذكر أن مسلسل الفرسان سيكون من بطولة أيمن زيدان، شكران مرتجى، جمال العلي، جرجس جبارة وغيرهم من النجوم

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