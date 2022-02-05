اصطياد تمساح ضخم افترس الماشية لـ80 عاماً

نجح صياد من ولاية مسيسيبي في إنهاء معاناة السكان الذي يقطنون جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما اصطاد التمساح الذي روعهم وافترس ماشيتهم لمدة 80 عاماً.

وكان الصياد الذي لم تكشف هويته يقوم بجولة صيد في المنطقة، عندما رأى التمساح في بحيرة خاصة، فأطلق عليه النار من بندقية طراز SWT، ليقوم بعد ذلك بسحب التمساح من البحيرة.

وعمد الصياد لقطع رأس التمساح، ووضعه على جدار منزله كنوع من الذكرى لرحلة الصيد المثيرة.

وأشار الصياد إلى أنّ طول التمساح كان 4 أمتار، أما وزنه فوصل لـ410 كيلو غرامات، ليكون واحداً من أضخم التماسيح المعروفة في العالم.

وحظيت الصور التي نشرها الصياد على الإنترنت بتفاعلٍ كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن إعجابهم بالصياد الذي خلّص المنطقة من الوحش الذي افترس الماشية مراراً وتكراراً، في حين انتقد المدافعون عن حقوق الحيوان الصور التي نشرها الصياد والتي مثّل فيها بجثة التمساح.

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