وائل كفوري ورحمة رياض يتألقان بحفلهما بموسم الرياض

أحيا الفنانان وائل كفوري ورحمة رياض حفلاً ناجحاً على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشهد الحفل حضور 4600 شخص تفاعلوا مع الأغاني التي قُدّمت باللهجة اللبنانية، العراقية، والخليجية.

وبدأت الفنانة رحمة رياض الحفلة بأغنية وعد مني، ثم قدّمت أغنية من التراث العراقي تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكلٍ كبير، بالإضافة لغنائها خاتم أحمر يماني، وأغنية روحي تحبك للفنان عبد المجيد عبد الله.

أما وائل كفوري فاستهل أغانيه بأغنية غروبك، قبل أن يقوم بغناء عدّة مواويل، ليقدم بعدها أغنية البنت القوية التي أعادها عدّة مرات بناءً على طلب الجمهور، بالإضافة لغنائه مقطعاً قصيراً من أغنية كامل الأوصاف للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وعبّر الفنانان عن سعادتهما للغناء في السعودية، ووصفا الجمهور السعودي بالجمهور المثقف والذواق.

يُذكر أنّ الحفل أقيم وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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