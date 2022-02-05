نجوى كرم تُطلق هاشتاغ “جوعي عم يوجعني” واللبنانيون يتفاعلون معه

دعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشعب اللبناني للجوء لمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل فضح اللصوص الذين سرقوا لُقمة عيشهم.

وقالت شمس الأغنية العربية في تصريحات إعلامية: إنّ الضمير انباع بسوق الليرة، وإنّ الخوف من الفضيحة أصبح أكبر من الخوف من الله، ودعت الشعب لإطلاق هاشتاغ “جوعي عم يوجعني” لإيصال صوتهم وفضح الفاسدين.

وطالبت نجوى كرم بعدم انتظار شهر رمضان أو أعياد الميلاد ليصحوا ضمير التاجر، ودعتهم لمقاطعة “الحرامية” لكي تتلف بضاعتهم أمام أعينهم.

وأكدت الفنانة اللبنانية مشاركتها بحملة “جوعي عم يوجعني”، وقالت إنّها تأثرت بالظروف الاقتصادية شأنها شأن باقي المواطنين اللبنانيين المغلوب على أمرهم.

وحظي الهاشتاغ بتفاعلٍ كبيرٍ في لبنان، حتى أنّه تصدر الترند بعدما تجاوب اللبنانيون معه وقاموا بنشر صور السلع المرتفعة بشكلٍ غيرٍ مبرر.

يُذكر أنّ لبنان يمر بأزمة اقتصادية خانقة بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، ووصلوها لأرقام قياسية.

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