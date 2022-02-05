جديد حسين الجسمي أغنية دولة غرام

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي على قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وجميع المنصات الإلكترونية المتخصصة أغنية عاطفية جديدة حملت اسم دولة غرام.

وحظيت الأغنية التي أطلقها النجم الإماراتي قبل عدّة أيام من عيد العشاق بإعجاب عشاقه، الذين تركوا مجموعة كبيرة من التعليقات التي تُعبر عن إعجابهم بها.

وأغنية دولة غرام من كلمات الشاعر سعيد بن دري الفلاحي، وألحان مبارك بالعود العامري، وتوزيع إبراهيم السويدي، ومكساج وماستر جاسم محمد.

يُذكر أنّ النجم الإماراتي أطلق خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني، أبرزها أغنية حصاد، وأغنية ما بحبك باللهجة اللبنانية، وأغنية رت أنا في شاطئ الراحة.

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