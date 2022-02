الطفل المغربي «ريان» في ذمة الله

أعلن التلفزيون المغربي الرسمي، وفاة الطفل ريان، بعد جهود مضنية استمرت لأيام حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه من البئر التي مكث فيها لمدة 5 أيام منذ عصر يوم الثلاثاء الماضي.

وقدم العاهل المغربي الملك محمد السادسK العزاء بوفاة الطفل.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي أنه “على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، حفظه الله، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر”.

وأشار البيان إلى أن الملك “كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد”.

وأضاف البيان أنه عبر “عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات.. وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم”.

وكانت فرق الإنقاذ المغربية انتشلت الطفل مساء السبت دون توضيحات من لجنة الإنقاذ، وقال مسؤولان حكوميان إن الطفل تُوفي قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، إنه يشعر بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.

وأضاف: “بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان”.

وأثنى رئيس الحكومة على الجهود الاستثنائية والجبارة لإنقاذ الطفل التي استمرت لمدة 5 أيام، وتم تسخير جميع الإمكانيات الضرورية، مضيفا: “لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع”.

