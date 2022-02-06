لأول مرة في تاريخها.. “سناب شات” تحقق أرباحاً من البورصة

أعلنت شركة سناب شات عن تحقيقها أرباحاً من البورصة، لأول مرة منذ طرح أسهمها فيها قبل 5 سنوات.

وقالت الشركة إنّ إيراداتها في الربع الأخير من العام الماضي وصلت لـ4.1 مليار دولار أمريكي، في حين وصلت أرباحها لـ23 مليون دولار أمريكي.

ويُعد تحقيق سناب شات لأرباح ولو كانت بسيطة مقارنةً بأرباح الشركات الأخرى نقطة تحول بالنسبة لها، حيث عجزت طوال السنوات الـ5 الماضية عن تحقيق أي أرباح تُذكر في البورصة، بسبب المصروفات التشغيلية العالية التي كانت تستهلك إيرادات الشركة الكبيرة.

وبررت الشركة تحقيق هذه الأرباح بنمو عدد المستخدمين النشطين، حيث شهد الربع الأخير زيادة 13 مليون مستخدم نشط، ليصل المجموع الكلي لـ319 مليون مستخدم، بنمو قُدّر بـ20% مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي.

يُذكر أنّ تحقيق سناب شات للأرباح ساهم في ارتفاع قيمة أسهمها بنسبة 62%، خلال ساعات من إعلانها تقرير الأرباح الأخير.

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