الصحة العالمية: خدمات الصحة النفسية باليمن “محدودة جداً”

اليمن – أفادت منظمة الصحة العالمية، الأحد، بأن الحصول على خدمات الصحة النفسية في اليمن، “محدود جداً”.

وذكرت المنظمة الأممية في تغريدة عبر تويتر أن “القدرة على الحصول على خدمات الصحة النفسية محدود جداً باليمن، في وقت تتعرض فيها البلاد للتدمير بسبب النزاع” .

وقالت: “كجزء من دعم منظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان، تم توفير 23 حزمة تحتوي على مستلزمات التشخيص النفسي لـ 15 مستشفى”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “تم كذلك توفير 8 حزم للبرنامج الوطني للصحة النفسية (حكومي)”، دون تفاصيل أخرى.

وتقول تقارير أممية وحكومية، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد حالات المرض النفسي في اليمن، جراء الظروف الصعبة التي تسببت فيها الحرب.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية العام 2021، ستكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول

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