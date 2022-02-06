سلسلة Realme 9 Pro قادمة بغطاء خلفي متغير اللون – الإطلاق العالمي يوم 9 فبراير!

يُقال أن سلسلة Realme 9 Pro ستأتي بغطاء خلفي متغير اللون، حيث أكدت شركة ريلمي بشكل رسمي على إنها تعتزم إطلاق هاتفين ذكيين جديدين ضمن السلسلة وهذين الهاتفين هما Realme 9 Pro و +Realme 9 Pro.

البعض كان يعتقد أن شركة ريلمي ليست مهتمة بإطلاق الهواتف الجديدة إلا بالسوق الهندية فقط، ولكن تبين لنا الآن أن العلامة التجارية تستعد من أجل طرح الهاتفين في السوق العالمي أيضاً، وهذا يشتمل الهند وسوق أوروبا أيضاً – للأسف لا نعلم مما إذا كانت الشركة تخطط لإطلاقها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أم لا.

على كل حال، سيبدأ المؤتمر في تمام الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت العالمي أو في تمام 1:30 بتوقيت الهند وستوفر الشركة البث المباشر للحدث عبر فيسبوك ويوتيوب أيضاً.

+Realme 9 Pro بتصميم متغير اللون

نعم، بالفعل هذا صحيح، سيتمتع هاتف +Realme 9 Pro الذي يأتي باللون Sunrise Blue بتصميم يُطلق عليه “Light Shift” والذي يعني أنه يتمتع بتصميم متغير اللون، حيث يتحول لون الغطاء الخلفي من الأزرق الفاتح إلى الأحمر عند تعرض الهاتف لأشعة الشمس.

هذه هي ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا التصميم، حيق رأينا هذا التصميم سابقاً على هاتف Vivo V23 Pro 5G. ولكن في حين أن شركة ريلمي تخطط لإطلاق كل من Realme 9 Pro بجانب Realme 9 Pro Plus، إلا أننا لسنا متأكدين مما إذا كان الشقيق الأصغر القياسي يمتاز بهذه التقنية أم لا.

وماذا عن المواصفات

بغض النظر عن التسريبات التي تعرضت لها سلسلة Realme 9 Pro على مدار الأسابيع القليلة الماضية، فلقد شاركتنا شركة ريلمي مؤخراً ببعض التفاصيل الخاصة بمواصفات هذه الهواتف بشكل رسمي.

على سبيل المثال، سيحتوي إصدار +Realme 9 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر Sony IMX766 مدعوماً بتقنية التثبيت البصري للصورة OIS وهو نفس المستشعر الذي رأيناه سابقاً في هاتف OnePlus Nord 2.

أما فيما يتعلق بالتسريبات، فيُقال أن الهاتف سيأتي مدعوماً بشريحة ميديا تيك Dimensity 920 SoC، في حين أن الإصدار القياسي Realme 9 Pro سيحتوي بدلاً من ذلك على شريحة Snapdragon 695.

الإصدار القياسي سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وسيتم تزويده ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

سيأتي الهاتفين بشاشات مسطحة، ومن المحتمل أن يكون تصميمها عبارة عن تصميمات راقية من المعدن والزجاج بدلاً من البلاستيك ولكن لا يوجد تأكيد على هذا الأمر.